Українські ППО за добу знищили літак, вертоліт, безпілотники та ракету ворога
20 квітня 2022 , 00:42Читать новость на русском
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Українська протиповітряна оборона протягом доби знищила літак та вертоліт ворога. Окрім того, наші бійці ліквідували їхні безпілотники та ракету.
Відповідні успіхи Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило 19 квітня. Техніку ворога вдалось знищити на Сході та Півдні країни.
Зауважте Іде битва за Донбас, удар по лікарні в Маріуполі: основне за 55 день війни
Українські ППО знищили багато техніки ворога
Так, 19 квітня, на Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів,
– повідомило командування.
Там пояснили, що вдалось позбавити російських окупантів:
- 1 літака (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);
- 1 вертольота (Ка-52);
- 5 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня;
- 1 крилату ракету.
.