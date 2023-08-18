"Щоб здохла ця потвора": прикордонники присвятили російському МіГ епічний вірш

Російські МіГи неабияк псують життя українцям. Коли ці літаки злітають у Росії, в Україні оголошують повітряну тривогу. Окрім того, наприклад, МіГ-31К несе ракети "Кинджал", якими російські окупанти атакують територію України.

Без сумніву, всі українці мріють, щоб МіГи – горіли-палали. Українські прикордонники креативно втілили це бажання в епічному вірші.

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Впаде ваш МіГ, ми вірим в це.

Він втратить крила скоро.

Схрестили пальці всі разом,

щоб здохла ця потвора,

– мовиться у вірші.

Українці творчість оцінили. Вірш зібрав сотні вподобайок. Сподіваємося, що описане у ньому дуже швидко стане нашою реальністю.

Тривоги часто оголошують через МіГи

Лише упродовж дня 17 серпня в Україні чотири рази оголошували повітряну тривогу. Усе через зліт все тих же МіГ-31К. Дуже часто саме ці літаки є причиною того, що українцям доводиться йти в укриття. Водночас українців просять оперативно реагувати на сповіщення повітряної тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.