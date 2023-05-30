Як українські сили ППО втерли носа всьому світу

У ніч на 30 травня росіяни задіяли 31 дрон під час чергової атаки по Україні. 29 дронів було збито силами ППО. По суті, це була третя ракетно-дронова атака на Київ всього за добу. Всі вони були відбиті завдяки силам ППО. В цьому контексті я хочу наголосити, що зараз в Україні найкраще ППО у світі. Найкраще за низкою показників.

Сили ППО України – найдосвідченіші у світі

Українські фахівці мають найбагатший досвід із відбиття уніфікованих, комбінованих та хвилеподібних атак у реальних бойових умовах.

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У жодної армії світу немає настільки досвідченого персоналу ППО, який би не тільки мав досвід відбиття ракетних атак, але й понад рік робив це засобами, які є технічно та технологічно відсталими від сучасних викликів війни, а також значно поступаються засобам ворога.

Буквально напередодні війни в інформаційному просторі України прокотилася хвиля "зради" щодо того, що українське ППО не готове і не здатне відбивати російську загрозу. Мовляв, нам терміново потрібні ЗРК Patriot, "Залізний купол" та інші високотехнічні та високотехнологічні дива іноземного ППО та ПРО.

Я тоді опублікував статтю, в якій досить зрозуміло роз'яснив усім, що Україна має найбоєздатнішу ППО в Європі. Це якщо порівнювати з кожною країною окремо, а не в межах НАТО. На той довоєнний момент не було жодної європейської країни, яка б порівнялася з нашою ППО за потенціалом.

Однак попри кількісний потенціал та ешелонування, наша ППО в основному складалася з морально та технічно застарілих зразків епохи СРСР.

Російські пілоти бояться вилітати на завдання

27 лютого 2022 року Росія гучно оголосило про те, що українське ППО повністю знищено, а ВКС Росії повністю контролюють повітряний простір України.

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За вікном 30 травня 2023 року. У ВКС Росії колосальні втрати, як у бойовій авіації, так і серед пілотів. Російські пілоти відмовляються вилітати на бойові завдання в Україну, це роблять курсанти. По території України в основному завдають авіаційні удари з російського повітряного простору. Однак навіть не це головне, а те, що українські війська ППО до одержання всього спектру високотехнологічних засобів, таких як ЗРК Patriot та SAMP/T, проробили титанічну роботу щодо збереження контролю над нашим повітряним простором та розробили унікальні алгоритми протидії.

Небо над Україною буде повністю закрите

Сьогодні в українських сил ППО вироблений алгоритм протидії всім типам російських ракет. Мовиться про "Калібр", Х-47М2 "Кинджал", 9М723/9М728 ОТК "Іскандер-М/К", Х-22, П-800, Х-101, Х-55, Х-555, Х-59, Х-29, Х-58 тощо. Крім того, відпрацьований алгоритм знищення "Шахедів".

Вивчені вразливі місця кожної з цих ракет та відпрацьовані методи протидії, реакція на кожен тип пуску та застосування тих чи інших засобів ураження, які є найбільш ефективними. Це стало можливим не лише завдяки сучасним засобам ППО. Поясню, що маю на увазі.

Одна з найкращих систем ППО на Близькому Сході є у Саудівської Аравії. На озброєнні армії цієї країни є понад 100 ЗРК Patriot. Однак під час протистояння з єменськими хуситами, ракети, що запускалися по території Саудівської Аравії, не завжди перехоплювали.

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Тобто наявність високотехнологічної ППО на озброєнні ще не гарантія повної захищеності. Багато чого вирішує професіоналізм операторів та загальний підхід до побудови ешелонів.

Зараз можна з упевненістю говорити про зразкову побудова ешелону у Києві та області. Збудована навколо та в самій столиці система ППО демонструє найвищий показник ефективності протидії ракетним та дроновим загрозам.

На жаль, через брак коштів створити аналогічні ешелони в інших містах мільйонниках поки не виходить. Але це – поки що.

Наші партнери продовжують надавати підтримку Україні, а постачання систем малого, середнього та великого радіуса дії не зупиняються. Поступово, крок за кроком, небо над Україною буде повністю закрите від російських загроз. І не лише небо над Україною.