Українські сили ППО збили ворожий безпілотник у небі над Одещиною

18 квітня, на Одещині військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил Збройних Сил України збили російський безпілотник.

Про це у фейсбуці повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь". Про модель та класифікацію апарату наразі не повідомляють

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Ворожий безпілотник здійснював розвідку

Як повідомляє служба зв’язків з громадськістю, безпілотник здійснював розвідку в Одеській області.

Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил Збройних Сил України збили російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку,

– сказано у повідомленні.

Раніше пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила повідомила, що вслід за збитим "Орланом-10", українським захисникам, які контролюють Луганщину, вдалося знешкодити "Орлан-30".

Подібний безпілотник знищили і місяцем раніше. Тоді літальний апарат Росії типу Орлан-10 проводив розвідку на прибережжі Чорного моря.

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