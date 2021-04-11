Українські спостережні групи СЦКК розгорнули вздовж усієї лінії розмежування

Уздовж лінії розмежування розгорнули спостережні групи української сторони СЦКК. Метою таких заходів, як завжди, є гарантія безпеки.

Офіцери української сторони СЦКК спостерігають за діями російських найманців. Відповідно це повинне перешкоджати окупантам здійснювати збройні провокації та порушувати перемир'я.

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Напрямки роботи спостережних груп охоплюють контроль та координацію дотримання гарантій безпеки при проведенні ремонту у цивільній інфраструктурі регіону.

Окупантам не подобається контроль ОБСЄ

Так, окупантам не до вподоби постійний контроль з боку місії ОБСЄ та української сторони СЦКК. Саме тому вони постійно перешкоджають діяльності ОБСЄ та намагаються дискредитувати роботу української сторони СЦКК. Зокрема, бойовики все частіше розповсюджують неправдиві звинувачення в бік української сторони щодо використання спеціальних автомобілів у військових цілях.

В ООС наголосили, що українська сторона СЦКК неухильно дотримується норм та правил Міжнародного гуманітарного права, а також взятих на себе зобов’язань щодо контролю за виконанням Мінських домовленостей.