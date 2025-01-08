Українські ССО зупинили штурм на Курщині: 5 бронемашин ворога знищено

Українські воїни відбили атаку ворога в Курській області. Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили танки та особовий склад противника.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій Збройних Сил України. Вони уразили 5 броньованих машин і ліквідували ворогів на території Росії.

Читайте також ЗСУ знищили майже 802 тисячі окупантів: втрати ворога станом на 8 січня

На Курщині ССО розгромили атаку ворога

Сили спеціальних операцій ЗСУ разом із підрозділами Сил оборони України зірвали спробу російських окупантів штурмувати один із населених пунктів на території Курської області.

Завдяки злагодженим діям екіпажів безпілотних авіаційних комплексів ССО вдалося уразити дві ворожі танкові одиниці та три броньовані машини.

На Курщині ССО України розбили ворога: дивитися відео

Оператори ССО також ліквідували щонайменше чотирьох російських військових, які намагалися прорвати українські позиції. Ця операція вкотре підтверджує майстерність українських захисників у протистоянні ворогу.

До слова, українські війська завдають серйозних втрат російським силам на Курщині, незважаючи на перевагу ворога в ресурсах.

Втрати російських сил на Курському напрямку оцінюються близько 40 000 осіб, що свідчить про успішність української операції.