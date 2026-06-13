Можете вважати його островом: як "Фаланга" ізолює Крим від Росії

Сили оборони України у червні завдавали ударів по ключових мостах Криму. Цими діями вони суттєво погіршили логістику окупантів на Півдні.

Відрізанням півострова від материка займався Центр мультидоменних операцій "Фаланга". Про це повідомляє BBC.

Дивіться також Ізоляція Криму: офіцер ЗСУ відповів, як це позначиться на боях на лінії фронту

Що відомо про "Фалангу"?

Ця структура була створена навесні 2026 року. Міністерство оборони об'єднало два штурмових підрозділи: Перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла та 475-го Окремий штурмовий полк Code 9.2.

Обидва були створені у 2022 році та складалися з добровольців. Вони знайшли спосіб ефективного поєднання дронових і штурмових дій на фронті.

Зверніть увагу! Мультидоменний центр отримав свою назву від бойового порядку піхоти в Давній Греції. Перша шеренги воїнів у фаланзі використовувала спис, довжиною 4 – 7 метрів. Поєднання цієї зброї та побудови строю надавало значні переваги армії Олександра Македонського. Українські штурмовики мають свій "довгий спис" - ударні middle-strike безпілотники, переважно FP-2.

Очолюють підрозділи два Герої України – майор Дмитро Філатов (позивний "Перун") командує 1 ОШП, а майор Олександр Настенко (позивний "Флінт") – 475 ОШП.

Довгий спис придумав не Олександр Македонський, але саме він зміг збудувати на цьому непереможний бойовий порядок,

– розповідає "Флінт".

Озброєння штурмових полків далекобійними дронами значно прискорило час на планування та проведення операцій. Операція з ураженням дронами російських позицій на дистанції 100 – 300 кілометрів займає лише кілька годин.

Настенко каже, що основна задача центру – розвідка та планування. "Фаланга" також аналізує поле бою та ефект від завданих ударів. Після цього й розробляються штурмові операції "на землі", безпосередньо в зоні відповідальності підрозділу.

Міноборони планує масштабувати на інші військові частини, так як Центр мультидоменних операцій демонструє дуже гарні результати.

Обидва підрозділи наразі воюють на Гуляйпільському напрямку та намагаються стримати просування в бік Запоріжжя майже 100-тисячної армії російського угруповання "Восток". Саме для цієї цілі вони атакували Крим.

Як Сили оборони ізолюють Крим?

Українські сили вперше використовували для ударів по логістиці ворога middle-strike БпЛА власного виробництва. Раніше для ударів по мостах ЗСУ використовували західну зброю.

Атаки на ключові кримські мости, які розташовані біля Чонгара та Армянська, були здійсненні українськими безпілотниками FP-2 та "Бегемот". Удари по Чонгару були здійснені в ніч з 6 на 7 червня, а також в ніч на 9 червня. Мости біля Армянська були атаковані 11 червня. Також 8 червня під ударом був міст, що веде з Генічеська до Арабатської стрілки.



Дрон FP-2 центру "Фаланга" атакує вантажівку на мосту в Армянську / фото 1 ОШП

Окупаційна влада Херсонщини публічна визнала, що вони потребують ремонту. Росіяни намагаються налагодити понтонні переправи.

Кіберрозвідка центру "Фаланга" виявила, що російська армія змінила маршрут поставок палива на Гуляйпільський напрямок. Раніше він йшов з Таганрогу до окупованого Маріуполя. Але навесні ЗСУ змогли взяти трасу під вогневий контроль і знищили сотні одиниць транспорту окупантів. Тож росіяни хотіли постачати пальне через Крим.

Ми отримали інформацію, що готується дуже велика колона Росії. Протягом короткого проміжку часу – близько 6 годин – було ухвалено рішення вдарити по Чонгарському мосту для того, щоб ця колона не пройшла. Це було пізно вночі з 6 на 7 червня. Ми недостатньо завдали ураження цьому мосту та через день ми знову по ньому вдарили,

– повідомив "Флінт".

Кіберрозвідка перехопила інформацію, що один з командирів окупантів наказав їхати через Армянськ. Центр "Фаланга" прийняв рішення завдати ударів по мосту в Армянську та двох об'їзних через канал.

Які наслідки українських ударів?

Всі три мости були дуже сильно пошкоджені, а техніка знищена. В цій колоні було близько 50 машин, зокрема і бензовозів. Частина з них потрапили під удар.

Транспортного коридору в Крим з материка більше немає. Ми виписали "санкцію на смертну кару". Завдавши ударів по мостах, ми десакралізували цей об'єкт. Те, що всі мости будуть добиті – в мене сумнівів немає. Це буде систематична робота 100%. Відтепер можна вважати Крим островом. Нехай росіяни купляють човни, щоб перебиратися на материк,

– заявив Настенко.

За його словами, понтонні переправи росіян полегшать роботу для Сил оборони. Командир розповів, що понтони не можуть працювати так само ефективно як мости.



Черга з російських вантажівок перед мостом в Армянську / фото 1 ОШП

На думку командира полку, вже найближчим часом російські підрозділи на Запоріжжі відчують суттєві проблеми від порушеної логістики. Він навів дані перехоплень про зростання дефіциту палива в російських бригадах угруповання "Восток".

Я вам скажу: це просто катастрофа. Той обсяг палива, який розподіляється на всі бригади угрупування, настільки малий, що в нас лише один полк стільки "ковтає". Тобто в них ситуація щодо палива дуже-дуже погана,

– сказав "Флінт".

Він додав, що тривалі проблеми росіян з логістикою нададуть Україні можливості для "успішних дій" ЗСУ на фронті. Він не уточнив, що конкретно він має на увазі під цією фразою.

Проблеми росіян в Криму

Уже найближчому майбутньому Україна відріже тимчасово окупований Крим від Росії, створивши для противника несприятливі умови у цьому регіоні. Про такі наміри Сил оборони розповів Роберт Бровді "Мадяр".

Командування російського угруповання військ "Днєпр" віддало наказ масово використовувати конфіскований транспорт для перевезення пального по трасі, щоб зменшити наслідки паливної кризи в Криму. Ці дії росіян є свідомим використанням цивільної інфраструктури військовими та маскування логістики.