Мінус склади боєприпасів і техніка: ЗСУ завдали серії ударів по окупантах

Сили оборони України продовжують завдавати ворогу відчутних ударів. 26 жовтня та в ніч проти 27 жовтня українські захисники уразили склади та скупчення ворога на окупованих територіях.

Також під удар потрапила жива сила ворога. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про результати атаки?

Українські підрозділи ліквідували склади з боєприпасами армії Росії поблизу селища Дякове на Луганщині та в районі Огороднього на Донеччині. Успішні влучання також зафіксували по скупченню озброєння та військової техніки ворога неподалік Красногорівки Донецької області.

Окрім того, українські воїни вивели з ладу склади матеріально-технічних засобів противника безпосередньо в Луганську, Антрациті та поблизу населеного пункту Тимонове. Знищення накопичених резервів значно ускладнює своєчасне забезпечення підрозділів російської армії матеріальними ресурсами.

Також під удар потрапили пункти зосередження живої сили ворога в районах Лагідного, Антрацита Луганської області та біля Новопетрівки на Запоріжжі.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України,

– підкреслили у військовому відомстві.

Нагадаємо, що Сили оборони системно руйнують військову інфраструктуру противника. Зокрема, 25 жовтня та в ніч проти 26 жовтня українські захисники знищили ворожий вузол зв'язку під Мелітополем, уразили пункти управління біля Мирнограда й Червоногірки, а також розбили майстерню обслуговування безпілотників.