Риють траншеї за 17 кілометрів: ISW аналізує просування ЗСУ у Курській області за останні 2 дні

ЗСУ просунулися у Курській області Росії за останні два дні – 13 – 14 серпня. Захисники мають значні територіальні успіхи поблизу низки населених пунктів.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони посилаються на геолокаційні кадри від 13 серпня, як підтверджують, що українські сили діяли у східній частині Журавлі Курської області і мають просування.

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Україна контролює Суджу, просування триває

Також зазначають, що українські ЗМІ потрапили у Суджу – це свідчить про те, що Україна контролює принаймні частину міста та, можливо, його околиці.

Геолокаційні кадри від 14 серпня свідчать, що ЗСУ діють на північний захід від Уланок. ЗСУ нещодавно просунулися у цьому районі. Аналітики додають, що наші військові мали незначний успіх у західній частині Камишного.

Також у ISW зазначили, що 14 серпня російські джерела повідомили, що ЗСУ почали діяти в районі Гірі та Білиці.

Українські війська діють у межах заявленої максималістами межі українського наступу. Це вказує на те, що ЗСУ також продовжують діяти ближче до міжнародного кордону в Курській області,

– зазначають аналітики.

Росіяни риють траншеї

Також аналітики припустили, що бойові дії в Курській області створюють відчутний вплив на оборону, логістику та безпеку в Росії.

Зокрема, на супутникових знімках Maxar видно викопані укріплення на південний захід від Льгова вздовж траси E38 Льгов-Рильськ-Глухів. Також знімки показали польові укріплення біля траси 38K-024 на південь від Льгова.

Ці нові укріплення, приблизно за 17 кілометрів на північ від найдальшої заявленої межі українського просування в Курській області, свідчить про те, що російські сили стурбовані можливим продовженням і швидким просуванням українців на північ у Курській області,

– вважають дослідники.

Наголошують, що росіяни, очевидно, особливо стурбовані головними магістралями та, ймовірно, намагаються захистити важливі наземні лінії зв'язку, щоб перешкодити маневрам українських сил, особливо вздовж маршрутів E38 і 38K.