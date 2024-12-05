У 2025 році Сили оборони отримають понад 30 000 далекобійних ударних БпЛА, – Умєров

У 2025 році на виконання Плану стійкості українські військові отримають понад 30 000 ударних безпілотників DeepStrike.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України. Зазначається, що міністерство продовжує нарощувати інвестиції у розробку високотехнологічних систем.

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Україна розвиває виробництво дронів

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що частину безпілотників профінансували міжнародні партнери нашої держави, інвестувавши в український оборонно-промисловий комплекс. За його словами, ці дрони нового покоління здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі ворога.

Глава Міноборони додав, що розробка високотехнологічних систем відповідає потребам фронту, підтримує оборонну промисловість, створює робочі місця та розвиває українські технології.

Ми демонструємо світові: Україна здатна до інновацій та технологічної незалежності. Навіть в умовах війни ми розвиваємо найсучасніше виробництво, зміцнюючи наші оборонні спроможності,

– наголосив Рустем Умєров.

До слова, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна має ударні дрони, які можуть долати 1800 кілометрів. Також ще 10 компаній постійно конкурують у державних закупівлях, пропонуючи продукти зі штучним інтелектом.