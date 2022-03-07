Українські бійці дали жару окупантам в Миколаєві: відео влучної роботи

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у Миколаєві. Цього разу наші оборонці точними ударами знищили ворожі танк та БМП.

Уже кілька днів у Миколаєві точаться запеклі бої проти загарбників. Ті намагаються прорватися у місто, але наші військові дають гідну відсіч.

До теми Не давайте окупантам спати, а ми їм підготуємо сюрприз, – Віталій Кім

Захисники Миколаєва тримають оборону

На відео потрапила влучна робота українських захисників по ворожих позиціях. Бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції показали, як знищують техніку окупантів.

Дивіться відео, як горить-палає російська техніка

7 березня місто потрапило під потужний обстріл. За словами голови ОВА Віталія Кіма, російська орда мала наказ захопити Миколаїв за будь-яку ціну. Плани окупантів провалилися, хоч вони й завдали цинічного авіаудару "Калібром" по казармі.

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