Українські військові готові знищувати диверсантів, якщо ті проникнуть з Білорусі

У пресслужбі 61 окремої піхотної єгерської бригади заявили, що військові виконують свої завдання вздовж ділянки державного кордону з Білоруссю. Проти мігрантів зброю не застосовуватимуть. Водночас під виглядом мігрантів можуть проникати диверсанти.

Пресслужба 61 окремої піхотної єгерської бригади повідомила, що жодні люди які можуть маскуватися під мігрантів, не потраплять на територію України. Наші підрозділи їх знищуватимуть.

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Водночас російські ЗМІ поширили фейк, що українські військові нібито знищуватимуть мігрантів. Українські військові відповіли.

Військові не застосовуватимуть зброю проти мігрантів. Разом з тим, під виглядом мігрантів можуть проникати диверсійно розвідувальні групи противника і саме для боротьби з ними призначена наша військова частина,

– мовиться у повідомленні.

61 окрема піхотна єгерська бригада: історія

На кордоні України та Білорусі розмістили після навчань "Запад-2017". Їх провели Білорусь та Росія.

Ці навчання Україна розцінила як демонстрацію сили.

Метою піхотної єгерської бригади є призначена для вирішення основних оперативно-тактичних завдань, що стоять перед сухопутними військами.

Зокрема, вони можуть діяти самостійно, спільно з частинами та підрозділами інших видів ЗСУ, а також у складі з'єднань.

Допис 61 окрема піхотної єгерської бригади:

До уваги представників ЗМІ!

Деякі видання невірно подали та поширили наше повідомлення від 13 листопада 2021 року.

Військовослужбовці 61 опєбр жодним чином не будуть застосовувати зброю проти мігрантів.

Разом з тим, під виглядом мігрантів можуть проникати диверсійно розвідувальні групи противника і саме для боротьби з ними призначена наша військова частина.