Українські військові мали успіхи на двох напрямках, – Генштаб ЗСУ

Українські захисники мали успіхи на двох напрямках. Так, поблизу Авдіївки ЗСУ покращили тактичне положення поблизу Новобахмутівки, а на Запорізькому напрямку – змусили ворога покинути деякі позиції.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Найбільше – на Авдіївському напрямку.

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Де українські захисники мають успіх

Як повідомили у ранковому зведенні в Генштабі ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники мали успіх. Так, південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення.

Сили оборони покращили положення на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Зазначимо, що на Авдіївському напрямку протягом доби відбулося найбільше бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби Сили оборони відбили 8 атак поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області

Окрім того, на Запорізькому напрямку Сили оборони просунулися вперед в районі Вербового. Унаслідок успішних дій наші захисники змусили ворога покинути деякі позиції.

Ворога вибили з позицій на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Окупанти зазнають шалених втрат

Ворог зазнає шалених втрат в особовому складі та техніці, однак не полишає намагань захопити українські території. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 680 окупантів та кілька десятків одиниць техніки.

Загальні втрати ворога від початку повномасштабної війни сягають:

особового складу – близько 361 500 (+680),

танків – 5 990 (+0),

бойових броньованих машин – 11 107 (+7),

артилерійських систем – 8 546 (+15),

РСЗВ – 945 (+0),

засобів ППО – 629 (+3),

літаків – 329 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 748 (+36),

крилатих ракет – 1 783 (+73),

кораблів /катерів – 23 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 391 (+26),

спеціальної техніки – 1 298 (+14).

Українські захисники протягом доби також уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління та склад паливно-мастильних матеріалів противника.