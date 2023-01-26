Військовий пояснив, чому ЗСУ невигідно напряму заходити в Кремінну
Українські сили робили спроби зайти в околиці Кремінної. Але наступати на місто потрібно з кількох сторін.
Про це в ефірі 24 Каналу повідомив військовий Національної гвардії України Олександр Дорошенко. За його словами, для штурму міста потрібні відповідні ресурси.
До теми Росіянам доведеться втікати: що відкриє шлях до звільнення Сєвєродонецька
"У нас у різних підрозділів були спроби зайти в Кремінну на околиці міста. Але заходити і зайняти – потрібні різні ресурси, такі, як техніка і накопичення збройних сил", – вважає військовий.
Ешелонована оборона міста
За словами Дорошенка, росіяни мають в районі Кремінної серйозні укріплення. Це пов’язано з тим, що ця територія була окупована агресорами фактично з перших днів вторгнення, тому у них була можливість створити першу та другу лінію оборони.
Я думаю, що Донбас вони не захочуть повертати і максимально можливо будуть його утримувати. Тому до Кремінної якщо і будемо заходити, коли буде можливість для цього, то з декількох напрямків. Зокрема зі Сватова,
– зауважив військовий Національної гвардії.
Як братимуть Кремінну: дивитися відео
Кремінна не має стратегічного значення
Олександр Дорошенко повідомив, що взяття самої Кремінної не матиме стратегічного значення, оскільки місто розташоване в низині.
"Там є такий населений пункт Привілля, воно розташоване вище. І з Привілля російська артилерія працюватиме як по Рубіжному, так і по Кремінній. Це просто зайти в Кремінну і з усіх боків знаходитимуться росіяни. Тому це потрібно робити з кількох напрямків", – пояснив військовий.
Ситуація під Кремінною
- Українські військові перебувають в кількох кілометрах на південь від Кремінної. Між передовими позиціями українських військових та окупантами приблизно кілька сотень метрів. Вони кожного дня намагаються підходити.
- Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що після звільнення Кремінної для ЗСУ відкриється шлях на Рубіжне та Сєвєродонецьк Луганської області. Росіянам доведеться втікати з міста, як вони тікали з Херсону та Лиману.
- За словами очільника ОВА, біля Кремінної точаться важкі бої. Росіяни відправляють в атаку зеків навіть по мінних полях. Окупанти кидають туди додаткові резерви, бо розуміють, що лінія фронту наближається до Кремінної.