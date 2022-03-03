Українські військові ніколи не використовують іноземців як щит

Росіяни підло поширюють фейки, мовляв, українські військові використовують іноземців як щит. Це неправда, такого ніколи не було.

Наші захисники ніколи не використовували іноземців як живий щит.

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Україна навпаки евакуює іноземців

Україна максимально сприяє евакуації іноземців. Укрзалізниця організувала для них евакуаційні коридори. Їх перевозять окремими вагонами, а на вокзалах працюють волонтери зі знанням іноземних мов.

Ворог роздуває пропаганду

Визнають, що поодинокі випадки побутових конфліктів за участі іноземців бувають. Зокрема, вони виникають через порушення правил щодо першочергової евакуації жінок і дітей. Однак пропаганда ворога цю інформацію роздмухує.

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