Збройні Сили України готові передати гарячий привіт російським окупантам. Наші бійці підготували ексклюзивні снаряди для ліквідації ворогів.

Смерть ворогам

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького показала, які снаряди готова "подарувати" окупантам.

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Ледь не на кожному з них українські військові залишили особливі повідомлення:

"Слава Україні";

"Привіт від Жеки";

"Подарунок від харків'ян";

"Мама Одеса";

"Слава нації – Смерть ворогам";

"Путін Ху*ло";

"Ізюм за тебе".



Українські військові підготували "гарячі подарунки" окупантам / Фото Міноборони

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