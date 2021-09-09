Українські військові показали наслідки обстрілу Мар'їнки бойовиками: фото руйнувань

Російські найманці ввечері 8 вересня обстріляли околиці Мар'їнки. Ворожі снаряди пошкодили цивільну інфраструктуру міста.

Наслідки ворожих обстрілів

Бойовики обстрілювали околиці міста з 23:00 до 23:16. Вони використали заборонені міномети 120-го калібру.

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Українська спостережна група провела верифікацію наслідків обстрілу. Фахівці виявили пошкодження стіни будівлі та прилеглої території.

Зазначені дії збройних формувань Росії свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню. Вони наражають місцеве населення на небезпеку,

– наголосили у штабі ООС.

Про порушення режиму припинення вогню військові поінформували спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.



Бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру Мар'їнки / Фото штабу ООС



Про обстріли українські військові вже повідомили СММ ОБСЄ / Фото штабу ООС



Фахівці обстежили наслідки ворожих обстрілів передмістя Мар'їнки / Фото штабу ООС

Що відомо про загострення на Донбасі