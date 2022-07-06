Військові ЗСУ розпочали навчання у Британії

Українські військові розпочали навчання у Великій Британії. Підготовка службовців здійснюється у межах пакета військової допомоги, який анонсував прем'єр Борис Джонсон.

Так, уряд Великої Британії надасть Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Крім того, зобов'язується очолити інноваційну програму щодо навчання до 10 000 українських солдатів.

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Нещодавно до Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовців. Тренування відбуватимуться на військових полігонах у північно-східному, південно-західному та південно-східному регіонах. Навчання проведуть підрозділи 11-ї бригади допомоги Силам безпеки,

– заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Чого навчатимуть військових

Відомо, що українські солдати пройдуть навчання на основі базової військової підготовки Великої Британії. Вона передбачає декілька курсів. Мовиться про:

навчання поводження зі зброєю;

надання першої допомоги на полі бою;

покращення бойових навичок;

опанування тактики патрулювання;

вивчення законів збройних конфліктів.

Тривалість кожного курсу складатиме декілька тижнів. За словами міністра оборони, масштаб та частоту цих курсів планують нарощувати. Ба більше, наразі працюють над розширенням програми за участю міжнародних партнерів, які готові надати підтримку. Йдеться про надання інструкторів або обладнання.

"Ця діяльність є пріоритетною для Міністерства оборони з метою зміцнення потенціалу українських збройних сил та демонструє незмінне лідерство Великої Британії у відповідь на агресію Росії", – резюмував Бен Воллес.

Підтримка Великої Британії: коротко

Велика Британія – надійний союзник України у боротьбі з окупантами. Прем'єр-міністр Борис Джонсон вже двічі відвідував Київ. У межах зустрічі 17 червня він зустрівся з Володимиром Зеленським та обговорив подальшу підтримку України – економічну та військову.

Джонсон наголосив: питання України є принциповим для нього, а поразка у допомозі нашій державі може стати причиною відставки.

На початку червня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні високоточні реактивні системи залпового вогню М-270. Вони здатні вражати цілі на відстані 80 кілометрів.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Україна здатна відвоювати всі свої території, зокрема – тимчасово окуповані Донбас та Крим. Такої ж думки дотримується і Борис Джонсон.

До слова, нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії став почесним громадянином Одеси. Джонсона нагородили відзнаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів. Таке рішення прийняли у відповідь на потужну підтримку Великої Британії у нашій боротьбі з окупантами.

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