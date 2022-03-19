Українські військові провели деблокаду одного з населених пунктів на Миколаївщині

Українським військовим вдалося здійснити деблокаду населеного пункту в Миколаївській області. Українська сторона змогла евакуювати людей.

Учать в операції взяли добровольці та Тероборона

Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Наразі не повідомляється про населений пункт, який вдалося деблокувати.

До речі Кім попросив миколаївців збирати і повідомляти про тіла окупантів

Участь в операції взяли:

Одеські добровольці у складі Руху національного спротиву;

військовослужбовці Десантно-штурмових військ;

Тероборона.

Повідомляється, що вони спільно провели деблокаду одного з населених пунктів на Миколаївщині.

Затримано диверсанта

Сергій Братчук повідомив, що там евакуювали українських військових та пораненого місцевого мешканця.

Окрім того, вдалося затримати людину, яка співпрацювала з російськими військовими.

До речі – Готуємось до роботи, – Кім після довгої перерви нарешті вийшов на зв'язок: дивіться відео