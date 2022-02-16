Українські військові провели навчальні стрільби з NLAW на Донеччині: потужні фото

У районі проведення Операції Об’єднаних сил відбулися стрільби з ПТРК (протитанкових ракетних комплексів) NLAW. Також використовували військові й гранатомети M-141.

Навчальні стрільби проводили Збройні сили України на одному з полігонів Донецької області. На місці контролював процес особисто командувач ОС генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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У районі ООС відбулися стрільби з ракетних комплексів NLAW

Як повідомили у пресслужбі Операції Об'єднаних сил, на одному з полігонів Донеччини 15 лютого відбулися заняття з вогневої підготовки.

Військовослужбовці кількох підрозділів відпрацьовували вихід на вогневий рубіж та стрільбу з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 у нерухомі цілі.

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Додамо, що 15 лютого:

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