Операція ORBITAL: понад 20 тисяч українських військових пройшли курс підготовки НАТО

Понад 20 тисяч українських військових вже пройшли курс підготовки відповідно до програм і практик Організації Північноатлантичного договору. Це відбулось під керівництвом інструкторів із Великої Британії.

Тренувальна місія під назвою операція ORBITAL працює в Україні вже сьомий рік поспіль. За допомогою британських фахівців, українські армійці опановують не лише військові стандарти, а й навчаються діяти в екстремальних ситуаціях.

Попередній випуск Протидія новітнім загрозам: як НАТО допомагає Україні зміцнити національну стійкість

Нещодавно на Вінниччині завершився 2-тижневий курс із виживання у лісовій місцевості. Його проводили для фахівців Центру управління пошуково-рятувальним забезпеченням польотів авіації Збройних сил України.

Рятувальники військово-повітряних сил зводили імпровізоване укриття – будували намет із гілля, листя та інших підручних засобів. Водночас використовували мінімум спорядження:

ніж;

пилку;

мотузку.

"Завдання – побудувати сховище для того, щоб мати укриття від погодних умов і від холоду", – розповів начальник відділу контролю підготовки пошуково-рятувальних сил і засобів Юрій Сметана.

Військові збудували місце для ночівлі і розводили багаття

Намет конструювали із прямих жердин. На них уклали дах із дрібних гілок та листя. Каркас утримував укриття. А потім зробили перемички і тоді накрили зеленим листям, щоб вберегтися від дощу.

Облаштували і місце для ночівлі, використали все, що було під рукою. Також військові розводили багаття. Облаштували вогнище на сухому, відкритому, захищеному від вітру і дощу місці.



Облаштування місця для ночівлі / Скриншот з відео програми

Для розпалювання використовували сухі тонкі гілки або кору дерев. Потім встановили імпровізований захисний екран для вогню, щоб тепло не йшло в інший бік, а йшло в бік укриття.

Відпрацювали навички мисливця: добували їжу і воду

Аби повечеряти, відпрацювали навички мисливця: добували їжу та воду. Харчувалися рослинами, дичиною, равликами й виловленою рибою. Облаштовували пастки, які зможуть забезпечити бійців провіантом на кілька днів.

Відпрацьовували навички поведінки в екстремальних ситуаціях у лісах Вінниччини. Тренувалися в обстановці, максимально наближеній до реальних умов. Опановувати ці знання українцям допомагали британські інструктори в межах спеціальної місії військового вишколу ORBITAL.

"Велика Британія відправила інструкторів, які працюють у школі виживання. Та до цього, звісно, ми приїжджали до України, аби провести розвідку на місці, вивчали територію і відповідно до цього розробляли курс", – розповів представник штабу місії ORBITAL Честер Майєрс.

Що відомо про ORBITAL? Тренувальну місію ORBITAL Велика Британія спільно з Данією започаткувала 2015 року. Програма військового вишколу для особового складу Збройних сил України спочатку передбачала низку тренувальних курсів, зокрема з розмінування територій, надання медичної допомоги пораненим, покращення бойових навичок піхотинців та логістичного забезпечення.

"На початку місія ORBITAL передбачала навчання конкретних навичок. Тренування за спеціальними програмами пройшли тисячі українських військових. Крім того, відбувався й обмін інформацією між нашими інструкторами і учасниками місії", – відзначила вповноважена і надзвичайна посол Великої Британії в Україні.

Відтоді програму місії ORBITAL постійно розширювали й адаптували до нових потреб і умов. Комплексну підготовку пройшли 8 бригад та понад 20 тисяч армійців ЗСУ.

У 2021 році до тренувальної місії, окрім Великої Британії та Данії, долучилися фахівці зі:

Швеції;

Канади;

Литви;

Латвії;

Естонії.

А у квітні 2021 року Київ та Лондон домовилися розширити ORBITAL до місії з обміну досвідом. Сіммонс зауважила: "Що дійсно важливо в місії ORBITAL – це можливість її швидко адаптувати до нових умов. Змінюється не лише суть операції, але й спосіб її втілення".

Комунікація з Альянсом

Велика Британія допомагає підвищувати бойові спроможності Збройних сил України і підтримує реформи у нашій державі. Приблизно 2 роки тому посольство Сполученого королівства спільно з Канадською амбасадою перебрали на себе функції контактних посольств НАТО в Україні.

Варто прочитати Путін всіляко перешкоджатиме вступу України в НАТО, – російський журналіст Яковенко

Це – важлива ланка комунікації з Альянсом. Такі місії допомагають НАТО краще зрозуміти своїх партнерів, а партнерам – більше дізнаватися про організацію Північноатлантичного договору.

"Велика Британія завжди підтримувала Україну, і не тільки під час конфлікту на Сході. Чимало зусиль ми докладаємо на підтримку українських реформ", – сказала Сіммонс.

Повний випуск програми "Фактор безпеки": дивіться відео

У програмі курсу виживання в межах місії ORBITAL – базова та інструкторська частини. Спочатку військові дізналися, які існують види укриттів, як розпалювати багаття, як дістати воду там, де її, здавалося б, немає.

А потім закріпили теоретичні знання на полігоні: облаштували табір, добували харчі й знезаражували їх. Військові навчилися виживати у найскладніших умовах, орієнтуватися на незнайомій місцевості, опановувати правила маскування та ведення пошуково-рятувальних операцій.

До занять армійці ставляться серйозно. Адже від цього залежить не тільки подальша служба, а й життя. Британські ж інструктори відзначили, що вражені завзятістю та навичками українських армійців.

"Насправді хлопці тут професіонали своєї справи. Вони бездоганно орієнтуються на місцевості, мають чудову підготовку і, що важливо, вміють правильно нею користуватися", – наголосив Майєрс.



Курс виживання для військових / Скриншот з програми

З особливою уважністю українці дослухаються до порад сержанта Пола Вайта. Адже його ім'я на слуху в арміях не однієї європейської країни.

Пол Вайт проводив заняття у Норвегії взимку

Вайт – спеціальний інструктор із курсів виживання. Він на власному прикладі демонструє, як діяти за складних погодних умов. Наприклад, сержант проводив заняття у Норвегії взимку.

Тоді стовпчик термометра опустився до мінус 30 градусів, однак тренування не припинили. Слухачі курсів провели морозну ніч з інструктором у горах. Має Вайт також слушні поради, як врятуватися від нестерпної спеки, наприклад, в умовах пустелі.

Зверніть увагу Членство в ЄС та НАТО: Уряд затвердив зовнішньополітичну стратегію України

"Я провів чимало тренувань для військовослужбовців різних країн. Я влаштовую курси з виживання за низьких температур, де солдатам потрібно діяти в умовах морозу, за температури мінус 30 градусів. Як правило, такі навчання тривають у Норвегії та Канаді. Крім того, я спеціалізуюся і на заняттях за умов високих температур", – розповів сержант.

Латвійські спецпризначенці долали кілька кілометрів ходою із ношею, добували дрібну дичину, щоб вижити в лісі. А також – практикувалися у стрибках з парашутом, щоб знати, як потрапити в лігво ворога. Шукали та виготовляли одяг, розпалювали вогнища та ночували в екстремальних умовах.

Школа виживання – обов'язковий елемент підготовки

Тренування тривають і вдень, і вночі. Навчаються і влітку, і взимку. Окрім втоми, борються з голодом, повинні рухатися жваво і швидко ухвалювати рішення.

Школа виживання – обов'язковий елемент підготовки. Якщо станеться нештатна ситуація, а допомоги чекати буде довго, ці навички можуть урятувати життя.

В Україні британські фахівці не лише тренували колег, а й самі навчалися корисного. Вайт розповів: "Моя спеціальність – пошук їстівних рослин. А вони відрізняються у деяких країнах. Українські військовослужбовці обізнаніші. Тож саме від них я й дізнався, що можна вживати у їжу в цьому регіоні".



Сертифікат інструкторів з виживання / Скриншот з програми

А представник штабу місії ORBITAL Майєрс покращив рибальські навички: "Буду відвертим, студенти виявилися настільки підготовленими, що наші інструктори й самі навчились тут багатьом речам. Я, наприклад, навчився ловити рибу. А раніше ніколи цього не робив".

Знання, здобуті від українських колег, британці додадуть до скарбниці свого досвіду. За словами представника штабу місії ORBITAL , це лише початок тісної співпраці: "Я вірю, що в майбутньому ми ще не раз зможемо допомагати одне одному".

Українці отримали сертифікат інструкторів із виживання

Після завершення навчання українці отримали сертифікати інструкторів із виживання. Надалі вони зможуть тренувати особовий склад військово-повітряних сил України.

А от командувачі місії ORBITAL пообіцяли і надалі влаштовувати такі навчання для українських колег. Утім наступний курс буде поглибленішим. Адже рівень підготовки українських військовослужбовців – високий.

"Це був базовий курс і наші українські колеги показали на ньому найвищий клас. На майбутнє ми плануємо посилювати рівень складності занять", – зізнався Майєрс.