Українські військові розбили окупантів біля Олександропілля та Веселого

Російські окупанти намагаються на лінії фронту в деяких місцях просунутися вперед, щоб покращити свої позиції. Але українські захисники вдало стримують їх наступ, завдаючи ворогу непоправних втрат.

Невдалі атаки ворога

Кожен метр української землі дається ворогу зі значними втратами. Інколи навіть чимала кількість втрат не дає можливість просунутися вперед. І тоді російські окупанти змушені відступати на попередні позиції.

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На Бахмутському напрямку російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Олександропілля. Тож їх наступ не вдався. На цьому ж напрямку за підтримки артилерії та мінометів, окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива. Також намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів неподалік Володимирівки та Василівки.

Ще одне селище, де ворог зазнав втрат і був змушений відступити – Веселе, що на Авдіївському напрямку. Там окупанти вели наступ за підтримки артилерії.

Невдалий наступ на Сєвєродонецьк

На Донецькому та Луганському напрямках в четвер, 19 травня, відбито чотирнадцять атак ворога, знищено вісім танків, чотирнадцять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА типу "Орлан-10".

За даними генштабу ЗСУ, ворог головну свою наступальну операцію зосередив навколо населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Саме ці міста він прагне зараз захопити. Тому і були спроби неодноразово переправитися через річку Сіверський Донець в районі селища Білогорівки. Це б перерізало трасу Лисичанськ – Бахмут і значно ускладнило роботу українських захисників.

Але попередні спроби виявилися не лише невдалими, але й катастрофічними для російської армії загарбників. Там загинуло як мінімум 500 окупантів та близько 100 одиниць військової техніки було знищено.

Чергова спроба наступу на Сєвєродонецьк теж виявилася невдалою. І після втрат, ворог був змушений відступити. Тож зараз тривають бойові дії на південь від Лисичанська в районі населеного пункту Тошківка.

Де ще ворог намагається наступати

На Курахівському напрямку ворог вів наступ в районах Новомихайлівки та Олександрівки, успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках в районі населеного пункту Новодарівка зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе.