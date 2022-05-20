Українські військові на Сході за добу знищили 80 окупантів і спалили чимало техніки

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати колосальних втрат окупантам. Лише за цю добу наші воїни на Сході ліквідували щонайменше 80 окупантів.

Наші захисники та захисниці успішно відбили атаку ворога. Крім того, українські військові за допомогою артилерії знищили склад боєприпасів окупантів.

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Втрати окупантів на Сході

За добу українські захисники та захисниці знищили:

близько 80 осіб з особового складу;

1 танк;

2 бойові броньовані машини;

1 бронетранспортер (МТЛБ);

1 артилерійську систему;

1 міномет;

1 АТТ;

4 ворожі безпілотники.

Сумарні втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення, українські військові знищили близько 28 700 російських окупантів. Знищену техніку в Генштабі Збройних Сил рахують тисячами. Однак лише за останню добу наші воїни ліквідували:

близько 200 окупантів;

9 танків;

27 бойових броньованих машин;

1 артилерійську систему;

1 реактивну систему залпового вогню;

1 літак;

1 гелікоптер;

5 безпілотників;

5 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним.

З сумарними втратами ворога станом на 86-ий день повномасштабної війни ви можете ознайомитися тут.

Яка ситуація на Сході

На Харківському напрямку російські окупанти прагнуть утримати ті позиції, на яких вони зараз перебувають. Та попри те, вони сподіваються на відновлення попередніх позицій, тому здійснюють спроби контрнаступу. Загарбники активно ведуть повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

На Донецькому напрямку окупанти проводять наступальні дії задля покращення свого тактичного становища. Стріляють з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації. Крім того, російські окупанти намагаються іти у наступ на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Усі ці дії окупантів супроводжуються обстрілами цивільної інфраструктури, через що страждає мирне населення. Більше про ситуацію на фронті станом на 86-ий день повномасштабної війни Росії проти України читайте тут.

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