Фото з нібито українськими військовими в кучугурах снігу – фейк: хто на них насправді
Джерело:"По той бік новин"
У соцмережах поширюють фото українських солдат, які сплять у кучугурах снігу. Як виявилось, цей кадр – фейк.
Знімку, який набирає обертів у соцмережах, вже 10 років. Про це дізналися українські фактчекери.
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Хто насправді на фото
У соцмережах поширюють фото нібито українських солдатів, які сплять у кучугурах снігу. "Ціна вільної України", – йдеться в підписі до одного із таких дописів.
Як стало відомо, це фотофейк. На світлині не українські військові. Ці фотографії зняли ще до російсько-української війни – щонайменше десять років тому. На них зображені тренування так званого російського спецназу на виживання.
Раніше цими фото ілюстрували сльозливу українську поезію, дописи зі збором коштів на теплі речі для українських військових, патріотичні дописи грузинською мовою "про ціну миру". Також були новини за грудень 2014 року про те, що "бійці АТО ночують в окопах під "ковдрою" зі снігу".
Фейкове фото про українських військових у "снігу" / фото "По той бік новин"
Як розпізнати фейкове фото в інтернеті
- Уважно розгляньте фото і відзначте його: перспективу, пропорції об'єктів, тіні, віддзеркалення, фокус зображення, контрастність і кольори. Також варто перевірити фото на відповідність погоді, географічній топології, архітектурі, назві вулиць, номерам машин тощо.
- Кричуща назва чи підпис до фото. Наприклад, такі назви чи дописи, як "шок", "сенсація", "терміново", "це фото видаляють звідусюди", "неймовірно" несуть ознаку маніпуляції і, ймовірно, можуть бути фейком.
- Перевірте ресурс, на якому ви побачили таке фото. Чи є там інші схожі публікації із кричущими та маніпулятивними заголовками, які в нього охоплення, чи вказаний автор, першоджерело, додаткові матеріали.
- Перевірка фото через спеціальні програми: Google Search by Images, TinEye допоможуть встановити першоджерело фото.
- Fotoforensics, Duplichecker допоможуть переглянути зміни пікселів, тобто чи були зміни з фоторедакторами, зчитати геодані, метадані та додаткову інформацію навіть про тип камери, на яку було знято фотографію.