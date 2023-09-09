Це зовсім не феєрверк: Генштаб показав неймовірні фото нічних стрільб українських воїнів

Українська армія не змикає очей навіть вночі та продовжує тренуватися, щоб майстерно знищувати ворога на різних напрямках фронту. Зокрема, з'явилися фото, як наші воїни вправляються у стрільбі вночі.

Українські воїни продовжують нищити окупантів по всій лінії зіткнення. Генштаб показав фото нічної стрільби військових окремого мотопіхотного батальйону зі складу Сухопутних військ ЗС України.

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Це зовсім не феєрверк

Українські військові навіть вночі захищають спокій інших громадян України. Підтвердженням слугують ці фото. Солдати невпинно відпрацьовують удари по ворогу, щоб дати гідну відсіч на полі бою. Вночі це виглядає особливо епічно.



Українські солдати тренуються вночі / Фото Генштаб ЗСУ

Під зоряним небом наші військовослужбовці відточують свої навички ведення бою. Здалеку може здатися, що хтось запускає феєрверки, однак це зовсім не так. Насправді це працюють невтомні українські солдати.



Українські солдати оберігають сон цивільних / Фото Генштаб ЗСУ

Після того, як вони відпрацюють свої вміння, то зможуть використати їх на фронті та завдати ворогу нищівних ударів. Українська армія за час повномасштабної війни вийшла на новий рівень та продовжує розвиватись, здобуваючи бойовий досвід.



Солдати тренуються навіть вночі / Фото Генштаб ЗСУ

Бійці працюють задля перемоги України у війні, яку підступно розв'язала Росія.

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