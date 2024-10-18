У полон потрапив єгиптянин: він приїхав у Росію вчитись, але потрапив на фронт

Єгиптянина, який потрапив у військо Росії, взяли в полон на одному із найскладніших напрямків фронту. Він потрапив на поле боя майже одразу після отримання російського паспорта.

Представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський розповів, що на Курахівському напрямку українські воїни взяли в полон окупантів. За його словами, один з них – єгиптянин.

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Знає чотири мови

Дрималовський коментував те, що росіяни нібито отримали наказ підривати себе гранатами, щоб не опинитись в українському полоні. За його словами, військові 79 бригади досить часто фільмували на камери розвідувальних дронів, як російські штурмовики "втрачали мотивацію" йти далі у наступ і або підривали себе гранатами, або вчиняли самогубство за допомогою автоматів.

Проте останніми днями декілька окупантів здалися в полон. Нашим десантникам вдалося поспілкуватись із кількома полоненими.

Зокрема, до полону потрапив єгиптянин, який приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій. Проте він дуже швидко отримав повістку та вирушив на фронт.

Цікавий такий персонаж, знає чотири мови, поліглот. Жити буде,

– розповів представник пресслужби.

Ще один полонений – колишній засуджений, який за 200 000 рублів пішов воювати проти України.