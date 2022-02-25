Українські військові затримали російського диверсанта: він виявився священником УПЦ МП

Росія продовжує вести цинічну війну проти України. Країна-агресор залучає для підривної діяльності своїх диверсантів. Один з них виявився священником.

Йдеться про протоієрея Михаїла Павлушенка, який служить Московському патріархату. Його профіль можна знайти на сайті Київської Митрополії української православної церкви.

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На Київщині виявили російського диверсанта

Згідно з дописом Костянтина Холодова, Павлушенко називає себе "виродком" Житомирської області. Українські військові затримали служителя Московського патріархату біля аеропорту у місті Гостомель, що на Київщині. Саме там українські військові знищили колону російської бронетехніки.

А ви думали, місія УПЦ МП – проповідь Євангеліє?,

– написав Холодов.

Спершу була інформація, що йому висунули звинувачення у шпигунстві та державній зраді, проте Костянтин Холодов оприлюднив нові дані. За його словами, поліція відпустила Павлушенка, не висунувши йому жодних звинувачень. На своїй сторінці у фейсбук Павлушенко публікує багато проросійського контенту, повідомляє Bellingcat.

Українські військові виявили російського диверсанта / Фото фейсбук Павлушенка

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