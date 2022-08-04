Часу небагато, виходьте на вулиці: сім'ї полонених бійців Азовсталі готують акції в Україні

Україна не повинна забувати про своїх героїв, які опинилися в полоні у ворога. Тому Асоціація родин захисників "Азовсталі" організує акцію на підтримку військовополонених у Дніпрі, Києві, Львові та інших містах України.

Зібрання відбудеться 7 серпня о 13:00 біля Шару бажань на набережній Дніпра. Асоціація родин захисників "Азовсталі" закликає ООН та Червоний Хрест розслідувати злочин в Оленівці та виконати зобов'язання щодо захисту життя полонених військових, інформує 24 канал.

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Люди не повинні мовчати про цю трагедію

Захисник Маріуполя, якому пораненим вдалося евакуюватися із "Азовсталі" гелікоптером, назвав таку ситуацію трагедією для нього особисто. Він переконаний, що люди не мають мовчати.

Хочу, щоб усі люди виходили на вулиці, не мовчали про це, щоб усі міжнародні організації звернули увагу і почали діяти. У нас не так багато часу насправді, щоб звільнити наших хлопців з полону. Те, що сталося в Оленівці, тільки доводить, що ці нелюди вважають себе абсолютно безкарними і думають, що можуть робити абсолютно все,

– сказав він у коментарі 24 каналу.

Захисник закликав усіх не мовчати про те, що ті люди, які щодня боролися, віддавали життя і здоров'я за цілісність нашої країни, досі перебувають у полоні. Ми маємо врятувати їх і повернути цілими та неушкодженими.

"У кожного є свої сім'ї, батьки, дружини, дівчата, діти, брати та сестри. Кожен з них чекає та сподівається на повернення своїх близьких. Всі міжнародні організації повинні показати рішучі дії для того, щоб якнайшвидше повернути наших близьких додому", – розповів захисник.

Де та коли відбудуться акції

Рідні захисників "Азовсталі" закликали максимально долучитися до акцій у своєму місті:

Київ – 4 серпня, 18:00, збір Софійська площа.

– 4 серпня, 18:00, збір Софійська площа. Львів – 5 серпня, 19:00, збір перед Оперним театром.

– 5 серпня, 19:00, збір перед Оперним театром. Кривий Ріг – 6 серпня, 10:30, збір біля Козака Рога.

– 6 серпня, 10:30, збір біля Козака Рога. Житомир – 7 серпня, 12:00, збір біля кінотеатру "Жовтень".

– 7 серпня, 12:00, збір біля кінотеатру "Жовтень". Дніпро – 7 серпня, 13:00, збір на набережній "Шар".

Завдяки героїчному вчинку захисників Україна посилилася

Акції на підтримку наших військовополонених відбудуться у всіх містах, а не лише у Дніпрі. Рідні захисників наголошують, що ми не можемо забути про них. Адже захисники "Азовсталі" героїчно відтягували на себе велику частину російських військових для того, щоб Україна мала час підсилитися і вибудувати оборону на інших ділянках.

"Вони за наказом склали зброю і здались у полон під гарантією Червоного хреста та ООН про те, що їхні життя будуть збережені. Тепер стався цей теракт і ми не знаємо, що буде далі. Зв'язку з ними нема ніякого, розуміння, що з ними відбувається, теж нема. Ми закликаємо Червоний хрест виконувати свою роботу, показати, в яких умовах вони перебувають", – розповіла в коментарі 24 каналу дружина одного з захисників.

Теракт в Оленівці

Наприкінці липня у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області стався теракт у місцевій колонії. Там росіяни утримували українських військовополонених. Унаслідок трагедії 50 з них загинули, ще близько 70 отримали поранення. росія ж у всьому хотіла звинуватити Україну, але докази говорять проти самого агресора.

Тепер ООН запускає місію з розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці. Організація хоче встановити факти "обстрілу" колонії, де вони утримувалися. Про це попросили і Україна і росія.

Про наших військовополонених точно нічого невідомо. Та після теракту окупанти цинічно змусили полоненого командира 36-ї окремої бригади морської піхоти майора Сергія Волинського ("Волину") коментувати це вбивство українських полонених. Колишній командир полку захисників Максим Жорін наголосив, що це очевидно фсб росії намагається тиснути на наших бійців у полоні.

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