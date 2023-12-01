Голодування скасували: українські водії дійшли згоди з польськими мітингувальниками
Джерело:Суспільне
1 грудня стало відомо, що українські далекобійники оголосили голодування через блокування польського кордону. Втім, за кілька годин вони припинили цю акцію.
Водіям з України вдалося досягнути консенсусу із польськими протестувальниками. Про що домовилися сторони, читайте далі.
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Якої згоди дійшли поляки та українці
У результаті перемовин українських далекобійників із польськими страйкарями, було домовлено, що польська сторона пропускатиме сім вантажівок на годину, а гуманітарні та військові вантажі рухатимуться поза чергою. Якщо поляки порушать домовленість, українці пообіцяли поновити голодування.Зверніть увагу! У пункті пропуску "Краківець" на пропуск очікують 450 вантажівок.
Нагадаємо, українських далекобійників обурив той факт, що у ніч проти 1 грудня поляки не пропустили жодної вантажівки через пункт пропуску "Краковець – Корчова" і аби висловити свій протест, вони повідомили про початок голодування. Українці вимагали, аби польські прикордонники пропускали по 14 машин за годину.
Раніше польська влада обіцяла пропускати до 7 машин за дві години. Втім, як зазначають очевидці, вантажівок пропускали набагато менше.
Є 3 рішення для розблокування кордону України з Польщею
Тим часом у Мінвідновлення України розповіли, що спільно із Міністерством інфраструктури Польщі під час зустрічі у Варшаві напрацювали три шляхи для вирішення конфлікту на кордоні.
Так, сторони погодили:
- відкрити пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;
- створити в системі "єЧерга" окремі паси для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова";
- запустити пілотний проєкт з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" терміном в один місяць.