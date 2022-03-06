Українські воїни на Донбасі знищили 40 російських загарбників та багато їх техніки

6 березня 2022 , 22:33
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Джерело:

ООС

Російська армія продовжує зазнавати масштабних втрат після підлого вторгнення в Україну. Ворог отримав гідну відсіч у зоні Операції об'єднаних сил.

В ООС повідомили про запеклі бої на Луганському напрямку. Також поблизу Сєвєродонецька ворогу не дають підійти до міста.

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6-го березня воїни Об'єднаних сил відправили горіти у пеклі:

  • 40 російських загарбників;
  • знищили 8 ворожих БМП;
  • 1 МТЛБ;
  • Урал,
  • позашляховик;
  • чималу кількість артилерійських систем.


Розбита техніка ворога / Фото ООС


Розбита техніка ворога / Фото ООС


Розбита техніка ворога / Фото ООС


Розбита техніка ворога / Фото ООС

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Автор: Михайло Гема