Українські воїни на Донбасі знищили 40 російських загарбників та багато їх техніки

Російська армія продовжує зазнавати масштабних втрат після підлого вторгнення в Україну. Ворог отримав гідну відсіч у зоні Операції об'єднаних сил.

В ООС повідомили про запеклі бої на Луганському напрямку. Також поблизу Сєвєродонецька ворогу не дають підійти до міста.

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6-го березня воїни Об'єднаних сил відправили горіти у пеклі:

40 російських загарбників;

знищили 8 ворожих БМП;

1 МТЛБ;

Урал,

позашляховик;

чималу кількість артилерійських систем.



Розбита техніка ворога / Фото ООС



Розбита техніка ворога / Фото ООС



Розбита техніка ворога / Фото ООС



Розбита техніка ворога / Фото ООС

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