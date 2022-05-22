Українські воїни ефектно знищили ворожу БМП: відео феєричного покарання
22 травня 2022 , 08:35Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Захисники України продовжують нищити ворожу техніку росіян, які прийшли на нашу землю. Завдяки роботі наших бійців ворог недорахувався ще одного БМП.
Ефектне відео знищення ворожої техніки опублікували у службі зв'язків з громадськістю 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
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Бійці 59-ї бригади пообіцяли неодмінно продовжити тішити українців новими здобутками на фронті.
"Зло феєрично покарано. Оператору – "Оскара", – зазначили у службі зв'язків.
Знищення ворожої техніки: дивіться відео
Як ЗСУ нищать ворожу техніку
- Повітряні сили Збройних Сил України знищили 3 ворожі ракети. Атакували також і важкі вогнеметні системи типу "Сонцепек".
- На Сході окупанти втратили БМП, міномет і ще 28 своїх бійців. Щонайменше 4 одиниці ворожої техніки перетворилися на брухт.
- 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ встановила військовий рекорд. Лише за 2 дні вони знищили понад 70 одиниць ворожої техніки.
Яка ситуація на фронтах: дані Генштабу ЗСУ
- На Сіверському напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів та інфраструктурних об'єктів у Сумській та Чернігівській областях.
- На Слобожанському напрямку окупанти ведуть бойові дії, щоб утримати займані рубежі на Харківському напрямку та не допустити виходу наших військ на державний кордон. Угруповання росіян готуються до відновлення наступу на Слов'янському напрямку.
- На Донецькому напрямку росіяни намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.
- На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають. На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти намагались закріпитись на займаних рубежах. Така ж ситуація і на Південнобузькому напрямку.
- На Сєвєродонецькому напрямку, із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, ворог обстрілював позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення. Окупанти зосередили зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
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