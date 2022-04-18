Українські воїни ліквідували капітана російського десантного корабля "Цезар Куніков"
18 квітня 2022 , 18:14Читать новость на русском
Українські воїни ліквідували російського окупанта Олександра Чирву. Він був капітаном десантного корабля "Цезар Куніков".
Про загибель командира повідомили російські ЗМІ 18 квітня. Вони заявили, що Чирву вбили під час бою з українськими національними силами спротиву.
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Російські медіа не повідомили, коли саме загинув військовий та як.
Зауважимо, окупант був капітаном 3 рангу з Севастополя. У 2015 – 2016 роках він брав участь у війні в Сирії.
Також відомо, що корабель "Цезар Куніков" є у складі 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії.
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