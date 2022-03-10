Українські воїни ліквідували замначальника штабу розвідки Бурлакова

Російські окупанти не вчаться на своїх помилках та змушують своїх співгромадян вдосконалювати свої навички у складанні епітафій. Незабаром їх буде стільки, що скласти оригінальний текст буде просто неможливо.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат, але вперто продовжують наступ та обстріл мирних міст. Проваливши усі свої наступальні плани, вони почали діяти як терористи та націлились на мирне населення.

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Мінус два окупнати з Анапи

Місцеві ЗМІ Анапи повідомили, що в Україні загинули два їхніх мешканці – майор, замначальника штабу розвідки Андрій Бурлаков та сержант Володимир Олешко. Українські герої ліквідували їх, коли ті хотіли захопити аеропорт у Херсоні. Втім, такий фінал їх чекав би при виконанні будь-якого завдання на території України.

Як і всі російські окупанти, які зайшли на територію України, Бурлаков та Олешко отримали посмертні нагороди. Поміряти медаль армії-агресора за життя не вдасться жодному орку.

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