Українські воїни опублікували фото з Плехового в Курській області

Повідомляється, що Плехово в Курській області знаходиться під контролем України. Військові опублікували фото з селища.

Операція українських воїнів на території Курської області триває. ЗМІ також повідомляли, що на тлі величезних втрат росіян у Курській області Владімір Путін може оголосити мобілізацію.

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Українські військові зайшли в Плехово

Раніше російські так звані "воєнкори" вже скаржилися, що ЗСУ намагаються зайти в Плехово Суджанського району. Пропагандисти також повідомляли, що село нібито "атакують танки".

За словами самих росіян, Плехово відкриває ЗСУ дорогу на південь Курської області.

Згодом український військовий Роман Волошин опублікував у своїй соцмережах фото з Плехового. На кадрах також видно синьо-жовтий прапор, який замайорів у селі.

Українські військові взяли під контроль Плехово в Курській області / Фото: @voloshyn_roman

Раніше в Курській, Бєлгородській та Брянській областях Росії запровадили режим так званої "контртерористичної операції".

В Курській області продовжуються бої / Фото: @voloshyn_roman

Українські військові продовжують операцію: дивіться відео

До слова, у вівторок, 13 серпня, Володимир Зеленський заявив, що наразі під контролем України перебуває 74 населені пункти Курської області. За його словами, взято контроль над 40 квадратними кілометрами території, бої ведуться по всій лінії фронту.