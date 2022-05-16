Українські воїни на Сході відбили 8 ворожих атак й знищили майже 200 окупантів

16 травня 2022 , 21:40
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Джерело:

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Українсьі бійці стійко тримають оборону та завдають противнику нищівних втрат. За добу українцям вдалося знищити майже 2 сотні російських загарбників та майже 30 одиниць ворожої техніки.

В Оперативно-тактичному угрупованні "Схід" повідомили, що українські військові на Сході за добу відбили 8 атак російських окупантів. Артилерія ЗСУ завдавала росіянам потужних ударів по позиціях та вдарила по скупченню бойовиків та їхньої техніки. 

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Внаслідок атаки українських захисників росіяни зазнали таких втрат: 

  • Особового складу – до 178 людей;
  • 5 танків;
  • 7 бойових машин піхоти;
  • 2 бронетранспортери;
  • 2 бойових броньованих машини;
  • 3 ракетні системи залпового вогню;
  • 1 артилерійська система;
  • 2 міномети;
  • 5 артилерійських важких тягачів АТ-Т;
  • 1 безпілотний апарат. 

Росіяни продовжують зазнавати втрат в Україні

За 81 день війни російські окупанти зазнали колосальних втрат як особового складу, так і одиниць бойової техніки. Окупанти не можуть просуватися далі, зіткнувшись з шаленим опором українців, та втрачають вже більше людей з кожним днем.

Станом на 16 травня російські окупанти вже втратили:

  • 27700 осіб;
  • 1228 танків;
  • 2974 бойових броньованих машин;
  • 577 артилерійських систем.
  • 195 реактивних систем залпового вогню;
  • 89 засобів протиповітряної оборони;
  • 200 літаків;
  • 165 гелікоптерів;
  • 427 безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня;
  • 97 крилатих ракет;
  • 13 кораблів та катерів;
  • 2101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 42 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Втрати російських окупантів за добу 15 травня

Лише за минулу добу російські загарбники втратили приблизно 300 бойовиків, 8 танків, 16 бронемашин та 22 артилерійські системи. Крім того, українські бійці збили 1 ворожий гелікоптер та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Минулої доби росіяни також втратили 2 крилаті ракети, які оперативно збили українські військові, та 14 одиниць автомобільної техніки – включно з автомобільними цистернами.

Остаточні дані щодо втрат особового складу росіян постійно оновлюються. Адже через активні бойові дії у гарячих точках не можна дуже точно вести статистику.

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Автор: Ярослава Прадід