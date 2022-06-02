Українські воїни вдарили "Байрактаром" по 2 російських танках: ефектне відео

Українські мужні захисники не втомлюються вибивати ворога з рідної землі. Щодня вони нищать більше і більше загарбників, які вторглися на нашу землю.

Про чергову успішну ліквідацію ворога повідомили в територіальній обороні Дніпра. Воїни знищили два танки російських окупантів.

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З усіх сторін будемо нищити вас орки, ви обрали собі смерть,

– запевняють наші захисники.

За їх словами, так добре відпрацював "Байрактар". Тепер у росіян ще менше техніки та живої сили.

Українські воїни знищують російські танки: дивіться відео

Зазначимо, що втрати росіян у війні проти України дуже великі. Російські окупанти на нашій землі втрачають багато військової техніки та особового складу. Кількість втрат вже перевищила ті, що були в Афганістані та Чечні. А ті війни тривали довше. На 2 червня Збройні Сили України вже ліквідували 30 850 російських загарбників.

Українські воїни не втомлюються нищити ворога

Ледь не кожного дня з фронту є повідомлення про те, як наші бійці успішно відпрацювали по ворожих цілях російських окупантів. Українські захисники часто люблять показувати свою ювелірну роботу на відео. Наприклад, у Луганській області 24 бригада імені короля Данила влучним пострілом знищила ворожу броньовану дозорно-розвідувальну машину. На відео було видно , як українські бійці влучно прицілилися і вгатили по ворожій техніці. Та вибухнула разом з екіпажем.

Попри важкі бої на Сході, українські захисники не втомлюються стримувати там наступ агресора, сили якого переважають. Ще 31 травня наші ЗСУ артилерією знищили склад з боєприпасами російських військ. Також за останній день весни наші воїни успішно ліквідували 22 окупантів та знищили 1 БТР.

Похвалилося знищенням бойової техніки російських окупантів й угрупування військ "Південь". Воїни наголошували, що відпрацювати ворожу ціль вдалось українським протитанковим ракетним комплексом "Стугна". Звісно наші воїни показали відповідний відео-доказ своєї роботи. Чудову роботу Збройних сил України на відео доповнив трек Jerry Heil "Геть з України москаль некрасивий". Саме геть піде з нашої землі кожен російський окупант, який сюди вдерся.

Б'є по ворогу прицільно й наша артилерія: дивіться відео