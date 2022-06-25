Українські воїни зупинили спробу наступу на Слов'янському напрямку: окупанти з втратами відійшли

Сто двадцять другу добу українські військові протистоять російському агресору. Вони намагаються вибити ворога із нашої землі.

ЗСУ не дали окупантам наступити на Слов'янському напрямку

Щодня Збройні Сили України ризикують своїм життям на кожному напрямку бойових дій, аби наблизити перемогу України у війні проти Росії. Слов'янський напрямок входить до тих, де ситуація є складною. Втім, сьогодні ЗСУ вдалося відбити атаку окупанта. Про це свідчить оперативна інформація Генелального штабу ЗСУ.

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За оперативною інформацією, на Слов'янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки.

Наші захисники також успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар'їнка.

Мало того, окупанти з втратами відійшли після свого "успішного" наступу на цих напрямках. У такий спосіб Збройні Сили України вкотре показують росіянам, що ті небажані гості на українській землі.

Актуальні втрати ворога Росіяни зазнають шалених втрат у живій силі та техніці на нашій землі. На ранок 25 червня українські воїни вже ліквідували 34 700 окупантів. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 170 російських окупантів. Втрати окупантів у техніці виглядають так: танків – 1511 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 764 (+5) одиниць;

РСЗВ – 241 (+0) одиниць;

засоби ППО – 99 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 184 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4),

крилаті ракети – 137 (+0),

кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;

спеціальна техніка – 60 (+0). За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Водночас у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.

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