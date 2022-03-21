Українські захисники в ООС за добу відбили 13 атак ворога: знищили 300 росіян і техніку

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують давати відсіч ворогу. За добу військовослужбовці України не лише відбили 13 атак рашистів, а й завдали втрат російським окупантам.

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом доби знищили 300 ворожих армійців. Про це повідомили у пресслужбі ООС ввечері 21 березня.

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Крім того, Збройні Сили України ліквідували чимало техніки ворога. Лише за добу на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники знищили:

14 танків;

8 БМП;

2 МТ-ЛБ;

3 артилерійські системи;

4 автомобілі.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 1 ворожий літак та ще 1 підбили.

Як повідомили у пресслужбі ООС, захисники Маріуполя знищили 1 патрульний катер проєкту 03160 "Раптор". Українським військовим також вдалось ліквідувати російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!

– наголосили у пресслужбі ООС.

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