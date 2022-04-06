Українські захисники стримали 3 атаки ворога зі сходу: знищені близько 60 росіян

Сьогодні, 6 квітня, українським бійцям вдалося відбити 3 атаки російських окупантів на Сході України. Бої тривають.

Збройні Сили України ліквідували близько 60 російських окупантів. Також горіло багато ворожої техніки: і танки, і БМП, і артилерійські тягачі.

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Підбили кілька танків

Українські військові знищили таку кількість техніки:

Танків – 3 одиниці.

БМП – 1 одиниця.

Міномет з розрахунком – 1 одиниця.

Артилерійських тягачів – 6 одиниць.

Літак – 1 одиниця.

"Демілітаризація" рашистів триває, українські воїни продовжують впевнено відправляти загарбників на той світ. Тим більше, що сьогодні у пеклі остаточно прописався відомий фашист жиріновський. Отже, йому буде з ким поговорити про Чорнобаївку, – пишуть в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти хочуть повністю захопити Донецьку, Луганську та Херсонську області. Також вони можуть спробувати захопити Харків. Збройні Сили України готові давати відсіч.

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