Захисники відтісняють ворога від переднього краю оборони на Харківщині, – Генштаб

На фронті відбулося 90 бойових зіткнень, "найгарячішою" залишається ситуація на Куп'янському, Покровському, Краматорському і Харківському напрямках.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в актуальному зведенні. Зазначають, що росіяни намагаються використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря.

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Водночас українські захисники дають відсіч ворогу, а на окремих ділянках здійснюють штурмові дії для покращення оборони та відновлення позицій.

За добу ворог здійснив понад 2200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Крім того, українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх.

На Куп'янському напрямку росіяни 17 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії зафіксовані в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське.

Бої наразі продовжуються поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх, ситуація напружена, – ідеться у зведенні.

При цьому наголошують, що Сили оборони вживають заходи щодо стабілізації ситуації.

На Лиманському напрямку відбито 3 спроби окупантів просунутися в районах Тернів та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку кількість атак надвечір зросла до 5. Захисники зупинили по 2 штурмові дії ворога в районах Білогорівки та Спірного. Водночас ще 1 бій поблизу села Спірне триває.

На Краматорському напрямку відбито 13 спроб противника наблизитися до Часового Яру. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація напружена, але контрольована.

На Покровському напрямку упродовж доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине. Мають частковий успіх східніше Євгенівки. Загалом відбулося 15 бойових зіткнень. Оборонці вживають активних заходів щодо відновлення втраченого положення.

На Курахівському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Найбільш напруженою залишаться обстановка південніше Костянтинівки та південніше Володимирівки. Загалом відбулося 8 бойових зіткнень.

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