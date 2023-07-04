ЗСУ без жодного пострілу взяли в полон росіян: прикинулись їх поплічниками
Українські захисники не перестають дивувати своєю винахідливістю. Щоб взяти у полон кількох загарбників, вони прикинулись російськими військовослужбовцями і змусили окупантів здати зброю.
Обмінний фонд вдалось поповнити без жодного пострілу, лише хитрістю та винахідливістю. Відповідне відео поширили у мережі. Зазначають, що події відбувались в Урожайному Донецької області.
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На поширених кадрах видно, як розгублені росіяни повірили українським оборонцям і здали свою зброю. Ба більше, один з окупантів навіть "упізнав" когось із захисників, і той одразу ж цьому підіграв, щоб приспати його пильність.
Коли ж росіяни зрозуміли, що їх обдурили – було надто пізно. До слова, монтаж відео заслуговує окремого Оскара, як і гра наших військових.
ЗСУ взяли у полон росіян: відео
Важливо! Російські вояки й самі радо здаються у полон. Адже ситуація на фронті часто складна, а відступати їм заборонено, вони й бояться – оскільки в цьому разі їх чекає розстріл своїми ж. Тож, найкраще, що вони можуть зробити – це здатись у полон ЗСУ.
Уже на "безпечній" території вони швидко чи то перевзуваються, чи дійсно хочуть донести правду, але розповідають страшні речі про російську армію.
Що розповідають російські полонені
- Російське командування кидає на фронт своїх військових без підготовки та готове жертвувати їхніми життями заради поставлених цілей. А вищі за званням військовослужбовці у кращих традиціях російської армії використовують "дідівщину", погрожуючи солдатам фізичною розправою.
- Командування противника продає своїм же солдатам товари, які їм передали з Росії як гуманітарну допомогу.