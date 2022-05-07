Українські захисники знищили 2 танки та БМП ворога: вогняне відео

Воїни Десантно-штурмових військ ЗСУ успішно виконують бойові завдання. Вони продовжують завдавати щоденних втрат російським окупантам.

Українські бійці знищили 2 танки та бойову машина піхоти загарбників. Крім того, ліквідували окупантів. Їх тіла лежать поруч в посадках.

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Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України! Разом до перемоги!

– наголосили захисники.

Також вони показали потужне відео, як палає техніка ворога:

Втрати ворога

Наші Збройні сили вже ліквідували майже 25 тисяч російських солдат. Ба більше, знешкодили тисячі одиниць техніки. Так, країна-агресорка вже позбулась 1110 своїх танків, 2686 бойових броньованих машин, 502 артилерійських системи, 83 засобів ППО, майже 200 літаків й гелікоптерів.

Інші втрати

автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 одиниць;

кораблів / катерів – 11 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 одиниці;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 90 одиниць.

Додамо, що це приблизні цифри. Підразунок ускладнюється через інтенсивність бойових дій, тому реальні втрати ворога можуть бути значно більшими.

До речі, за минулу добу 6 травня підрозділи протиповітряної оборони збили 14 безпілотників "Орлан". Крім того, українські бійці відбили 8 атак ворога на Донбасі, знищили 3 танки, 8 артилерійських систем, 7 одиниць бойової броньованої техніки, 1 автомобіль та 3 одиниці спеціальної інженерної техніки.

Що відбувається на фронті

Окупанти наступають на Сході. Вони хочуть захопити всю Донецьку та Луганську області, щоб отримати сухопутний коридор до окупованого Криму.

На Харківщині біля сіл Циркуни та Руські Тишки росіяни підірвали 3 автомобільні мости, щоб сповільнити контрнаступ Збрйоних сил.

Вони обстрілюють Харків з артилерії. Біля Ізюма окупанти ведуть повітряну розвідку. Залучають безілотники, щоб дізнатись позицій наших військ.

Крім того, росіяни продовжують штурмувати територію "Азовсталі" у Маріуполі.

Важливо – Росія може влаштувати серйозні пастки для ЗСУ, – Мусієнко: