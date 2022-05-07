Українські захисники знищили 2 танки та БМП ворога: вогняне відео
Джерело:СтратКом ЗСУ
Воїни Десантно-штурмових військ ЗСУ успішно виконують бойові завдання. Вони продовжують завдавати щоденних втрат російським окупантам.
Українські бійці знищили 2 танки та бойову машина піхоти загарбників. Крім того, ліквідували окупантів. Їх тіла лежать поруч в посадках.
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Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України! Разом до перемоги!
– наголосили захисники.
Також вони показали потужне відео, як палає техніка ворога:
Втрати ворога
Наші Збройні сили вже ліквідували майже 25 тисяч російських солдат. Ба більше, знешкодили тисячі одиниць техніки. Так, країна-агресорка вже позбулась 1110 своїх танків, 2686 бойових броньованих машин, 502 артилерійських системи, 83 засобів ППО, майже 200 літаків й гелікоптерів.
Інші втрати
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 одиниць;
- кораблів / катерів – 11 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 одиниці;
- спеціальної техніки – 38 одиниць;
- крилатих ракет – 90 одиниць.
Додамо, що це приблизні цифри. Підразунок ускладнюється через інтенсивність бойових дій, тому реальні втрати ворога можуть бути значно більшими.
До речі, за минулу добу 6 травня підрозділи протиповітряної оборони збили 14 безпілотників "Орлан". Крім того, українські бійці відбили 8 атак ворога на Донбасі, знищили 3 танки, 8 артилерійських систем, 7 одиниць бойової броньованої техніки, 1 автомобіль та 3 одиниці спеціальної інженерної техніки.
Що відбувається на фронті
- Окупанти наступають на Сході. Вони хочуть захопити всю Донецьку та Луганську області, щоб отримати сухопутний коридор до окупованого Криму.
- На Харківщині біля сіл Циркуни та Руські Тишки росіяни підірвали 3 автомобільні мости, щоб сповільнити контрнаступ Збрйоних сил.
- Вони обстрілюють Харків з артилерії. Біля Ізюма окупанти ведуть повітряну розвідку. Залучають безілотники, щоб дізнатись позицій наших військ.
- Крім того, росіяни продовжують штурмувати територію "Азовсталі" у Маріуполі.
Важливо – Росія може влаштувати серйозні пастки для ЗСУ, – Мусієнко: