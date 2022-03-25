Українські захисники знищили російську групу 59 танкового полку, яка діяла у напрямку Харкова

Бійці ЗСУ продовжують давати гідну відсіч ворогові. Так, їм вдалося знищити російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що українські бійці не дозволяють ворогові просунутися вперед.

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Російські найманці отримують гідну відсіч

Також Олег Синєгубов розповів, що біля Ізюма вдалося збити два ворожі літаки. Крім того, він пригадав курйозний випадок, коли з російського вертольота розстрілювали свої ж позиції. Це, ясна річ, нашим бійцям лише на руку.

Водночас за минулу добу російські найманці завдали 55 ударів. В області зафіксували підвищену активність запуску "Градів", "Урагану". Мовиться про близько 240 ударів.

Ввечері противник розстріляв термінал аеропорту Харкова. Він це зробив двічі з РСЗВ. Також обстріляв супермаркет Metro. Як зазначив Олег Синєгубов, це черговий об'єкт, який, на думку найманців, може мати бодай якесь військове значення.

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