Українські захисники знищили на Сході майже 50 окупантів та їхню техніку

Росіяни продовжують проводити наступальні дії на Сході України. ЗСУ впевнено тримають оборону, а лічильник втрат ворога невпинно зростає.

Триває 103-й день війни мужнього українського народу та його армії з російськими окупантами. Ворог попри великі втрати не збирається відмовлятися від своїх намірів та продовжує наступ на Україну.

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Втрати ворога на Сході

Впродовж доби 6 червня російські окупанти продовжували проводити активні наступальні дії на Сході. Просунутися ворогу не вдалося, а от із завданням здобути нові втрати окупанти впоралися.

Наші мужні захисники та захисниці за день знищили 48 російських окупантів. Також до втрат росіян додалися 2 міномети та 3 АТТ. Воїни ЗСУ тримають оборону та майстерно ламають усі плани російських окупантів.

Ситуація на Сході

Російські окупанти не припиняють спроб просунутися вглиб України та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Ворог кидає на штурм великі сили та рівняє із землею мирні населені пункти, але все марно – ЗСУ тримають оборону, дають окупантам відсіч та збільшують кількість їхніх значних втрат.

Втім, попри провал усіх планів та неможливість просунутися далі, ворог не збирається зупинятися. Стало відомо про те, що російські окупанти збираються відновлювати наступ на Слобожанському напрямку. Тривають гарячі бої, наші захисники та захисниці діють поза межами можливого, аби всі задуми ворога знову провалилися.

Новини з фронту: коротко про головне

Російські окупанти знову обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Відомо, що ворог завдав трьох мінометних ударів лише впродовж години. Повідомлень про загиблих або поранених наразі немає.

Азовці, які перебувають у полоні росіян, живі та здорові. Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, їх утримують в поганих умовах, але загрози їхнім життям немає.

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