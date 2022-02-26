Українські захисники зруйнували бронетехніку ворога в Херсоні: фото, відео поля бою

У Херсоні весь день 25 лютого тривали важкі бої. Ввечері українські бійці зруйнували бронетехніку ворога та повернули місто під свій контроль.

У Херсоні пройшли складні бої. Військові Збройних сил України мужньо боролися за місто і перемогли ворога.

Читайте також Опубліковано відео знищених російських окупантів під Олешками (18+)

ЗСУ звільнили Херсон від окупантів

Боротьба за місто розпочалася вранці 25 лютого. Українські захисники вели з росіянами бої за Херсон та міст через Дніпро. Важлива переправа кілька разів переходила з рук у руки. Вдень були повідомлення, що місто нібито здалося, однак згодом ситуація змінилася.

Ввечері наша авіація завдала потужного бомбо-штурмового удару по скупченню російської бронетехніки,

– йдеться в повідомленні.

Ворог з Херсона відійшов, українські бійці повернули місто під контроль Збройних сил.



Російську техніку знищили / Фото "Думская"

На оприлюднених фотографіях та відео можна побачити, як виглядає поле бою. Над розташованим поруч пам'ятником Невідомому солдату та меморіалом у Парку Слави гордо майорить український прапор.



Місто контролюють ЗСУ / Фото "Думская"

Місце боїв через Дніпро : дивіться відео

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.