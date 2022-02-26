ЗСУ під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС
26 лютого 2022 , 09:27Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Германа Галущенка
Українські збройні сили під час тривалих боїв у ніч на 26 лютого відбили Київську ГЕС у російських окупантів. Вона працює у штатному режимі.
Радісну новину повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він заявив, що станція перебуває під повним контролем України.
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Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів,
– заявив Галущенко.
Міністр повідомив, що технічний персонал залишив сховища. Люди приступили до роботи.
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