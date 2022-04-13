Українських дітей хочуть використати для параду улюбленого свята Путіна – 9 травня

На тимчасово окупованій території Запоріжжя окупанти намагаються влаштувати освіту російською мовою. Це – не тільки спроба досягнути ідеологічних результатів.

Окупанти розраховують затягнути українських дітей на своє навчання, аби використати їх під час 9 травня. Мовиться не лише про звіт кремлівському керівництву, повідомляє 24 канал.

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Окупантам не вдається організувати російське навчання

У всіх школах Мелітополя окупантам не вдається зібрати дітей на навчання. Тому росіяни вирішили запровадити хоч щось у трьох навчальних закладах.

Туди призначили своїх колаборантів, знайшли своїх педагогів. Жінка, яку призначили "керівницею" місцевої освіти, погрожує батькам мелітопольських дітей. Мовляв, якщо вони не приведуть дітей вчитися, то школярів залишать у тому ж класі на другий рік.

Вчителів намагаються заманити зарплатою

Призначена окупантами "керівниця" намагається заманити вчителів. Мовляв, той педагог, який викладатиме російською мовою російську історію, нібито отримуватиме з 1 квітня заробітну плату.

Запорізька обласна влада пояснила вчителям, що вони мають офіційно канікули до 1 травня. Упродовж цього часу їм на картки нараховують зарплату. Водночас за спроби про щось домовитись з окупантами – кримінальна стаття, за яку можна потрапити у в'язницю.

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