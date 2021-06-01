В українських містах стрімко ростуть ціни на громадський транспорт

У низці українських міст підвищують ціни на проїзд у громадському транспорті. Наприклад, у деяких обласних центрах ціни будуть вищі, ніж у Києві.

У деяких містах ціни вже підвищили, в інших тільки будуть зростати. Переважно вартість сягнула до 10 гривень.

До речі Зростання цін на транспорт: у Київраді хочуть, щоб платили ще приїжджі та пенсіонери

Де підвищили ціни

У Вінниці від 1 червня вартість проїзду у маршрутках становитиме 10 гривень. Ця сума на 2 гривні більша, ніж у київському комунальному транспорті.

У Львові ціни також зросли. 21 травня Львівська міська рада вирішила, що одна поїздка в електротранспорті та автобусах коштуватиме 10 гривень.

Підвищили ціну на проїзд в автобусах та електротранспорті у Миколаєві.

Крім того, невдовзі анонсують підвищення тарифів у Полтаві та в інших містах.

Чому ціни ростуть

Раніше мери стверджували, що муніципалітетам доведеться підвищувати ціни на проїзд, оскільки уряд не погасив мільярдну заборгованість за перевезення пільговиків, що існує з 2016 року.

Міські голови заявляли, що громади щороку витрачають мільярди гривень на забезпечення гарантій, встановлених державою. Перевізники стверджують, що на ціну впливає здорожчання усіх складових тарифу, а також значне падіння пасажиропотоку, яке виникло внаслідок запровадження карантину.