В українських містах тимчасово закривають магазини АТБ

Супермаркети закривають через активні бойові дії Росії проти України. Вони не працюватимуть у Мелітополі, Новій Каховці, Старокостянтинові та Херсоні.

Крім цього, АТБ не працює на Оболоні і Троєщині у Києві. Генеральний директор компанії Борис Марков зазначив, що робота магазинів в інших містах залишається незмінною.

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"Компанія робить все можливе, щоб забезпечити покупців продуктами та товарами першої необхідності у максимальному обсязі", – написав Марков.

Чому зупинили роботу

За словами Маркова, наразі є перебої з постачанням товарів від окремих постачальників та виробників. Мовиться про тих, хто перебуває у зонах бойових дій та має проблеми з персоналом.

Компанія розв'язує проблему забезпечення товару на полках магазинів перерозподіляє залишки між магазинами та користуючись зробленими залишками на власних складських центрах,

– зазначив Марков.

Він запевнив, що на складах сформували достатню кількість товарних залишків для споживачів, а вся інфраструктура компанії працює у максимально посиленому режимі.

Коли відновлять роботу

Марков розповів, що АТБ після стабілізації у зоні збройних зіткнень відновляють свою діяльність. Крім цього, компанія стимулює персонал магазинів, водіїв транспортних засобів, працівників логістичних центрів, які є у небезпечних районах.

"АТБ допомагає та забезпечує їжею військові частинами ЗСУ, об'єднання територіальної оборони, резервістів. Є резервні фонди", – додав він.

Текст публікації Бориса Маркова

Закриті магазини, які знаходяться у зоні безпосередніх бойових дій: Мелітополь, Нова Каховка, Херсон, Київ (район Оболоні, Троєщина), Староконстянтинів. Впроваджені плани дій, щодо забезпечення безпеки співробітників цих магазинів. Проводиться погодинний моніторинг ситуації по всім регіонам присутності компанії.