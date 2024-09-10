Українські паралімпійці повернулися до України: їх тепло зустріли у Львові та Києві

Представники України на Паралімпіаді-2024 повернулися до України. Укрзалізниця поділилася світлинами з зустрічі паралімпійців на вокзалах Львова та Києва.

У неділю, 8 серпня, у Парижі завершилася Паралімпіада-2024. Українці показали неймовірні результати на турнірі і привезли здобуті медалі на Батьківщину.

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Зустріч паралімпійців на вокзалах України

Ввечері 9 вересня у Львові зустріли групу плавців-паралімпійців, серед яких був Андрій Трусов, який здобув дві золоті та три срібні медалі. Попри те, що спортсмени прямували до східних регіонів, залізничники встигли привітати їх на вокзалі та висловити вдячність за важливі для України здобутки.

Вранці 10 вересня решту паралімпійців разом із тренерами зустріли у Києві. На пероні їх привітали залізничники, рідні та близькі.

Зустріч паралімпійців на українських вокзалах / Фото Укрзалізниці

Довідка. Україна здобула на Паралімпіаді-2024 82 медалі. З них 22 "золота", 28 срібних та 32 бронзових медалі.

Відзначимо, що наша країна посіла сьоме місце у загальному медальному заліку.